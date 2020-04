Escola Rocha Pombo foi alvo de furto em Nova Brasilândia

Após uma fiscalização de rotina na BR-070, no município de Nossa Senhora do Livramento, no Mato Grosso, na noite de sexta-feira, 03, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistaram um veículo de carga buscando acesso à BR por uma estrada vicinal. Ao aproximar-se, a equipe encontrou o veículo desocupado, com o motor em funcionamento, luzes acesas e a porta do motorista aberta.Um pouco à frente de onde foi encontrado o caminhão trator, estava um semirreboque do tipo câmara fria, desatrelado, com indícios de arrombamento e vazio. A PRF comunicou à Polícia Militar que efetuou buscas nas redondezas, porém sem êxito em localizar os envolvidos.

A consulta aos sistemas retornou inexistência de ocorrência policial ao referido veículo. Na sequência, a equipe foi informada que o motorista do caminhão havia sido socorrido e encontrava-se em local conhecido como “Trevo do Lagarto”, próximo a Várzea Grande (MT).Os PRFs deslocaram-se até o trevo, onde encontraram o motorista bastante abalado. O condutor afirmou que parou no pátio de um restaurante no km 630 da BR-070, momento em que foi abordado por um homem armado que o obrigou a entrar em um veículo de passeio, colocar um capuz e informar a senha para desbloqueio do caminhão.

Seguiram no automóvel desembarcando em uma região de matagal quando o motorista ficou acompanhado de um outro indivíduo até ser liberado.

O condutor solicitou ajuda em um mercado na BR-070, sendo auxiliado por uma motorista de ambulância, que o deixou no trevo do lagarto. Foram roubadas 28 toneladas de carne bovina que seria transportadas de Vilhena para Três Rios (RJ).A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária Civil (PJC) do Mato Grosso, que deverá investigar o fato.