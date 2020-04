Boletim: notificações do coronavírus em Rondônia – 32ª Edição

A Vigilância Sanitária está realizando uma fiscalização na rodoviária do município de Rolim de Moura (RO), com o objetivo de prevenção contra o coronavírus.

“Nós temos em mãos todos os horários de todos os ônibus que chegarão no município e os agentes entram dentro do veículo aferindo a temperatura e verificando o uso de máscaras, pois ninguém pode embarcar sem usar a mascara, esse trabalho está sendo desenvolvido tem aproximadamente 15 dias, vamos continuar verificando em todas as embarcações e ao redor do shopping”, destaca o diretor da Vigilância Sanitária, Arildo Santos.

De acordo com Arildo, ainda é comum encontrar rejeição por parte dos passageiros, quanto ao uso das máscaras e outras medidas de prevenção contra o covid-19.

Arildo ressalta que, o passageiro que chegar sem máscara ele não embarcará, muita gente não está levando a sério a atual situação de perigo e ainda fica estressado com os agentes, eles estão apenas cumprindo uma Lei e tentando salvar vidas.

Fotos: Rolim Notícias

