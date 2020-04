Município de Alta Floresta D’Oeste recebe 68 testes rápidos para detecção de Covid-19

A Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste recebeu do Governo do Estado 68 unidades de testes rápidos para a detecção de Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os testes chegaram nesta terça-feira, dia 14 de abril.

O Ministério da Saúde fez o envio de 4.800 testes para o Estado de Rondônia. Todos os 52 municípios serão contemplados. O Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) destinou os testes aos municípios para atender, prioritariamente, os profissionais que atuam nos serviços de saúde e segurança em atividade e familiares, com diagnóstico de síndrome gripal, que residam no mesmo domicílio.

Trabalhadores de saúde serão priorizados, além de agentes de segurança, como policiais, bombeiros e guardas-civis, que estejam com sintomas da Covid-19. A ideia é que estes profissionais que estão na linha de frente do atendimento à população, garantindo cuidados médicos e de segurança, recebam o diagnóstico e tenham a oportunidade de retornar, de forma segura, às suas atividades que são consideradas essenciais.

O teste identifica com mais agilidade a contaminação ou não pelo vírus podendo confirmar o Covid-19 em 15 minutos. O teste deve ser realizado respeitando as seguintes condições:



Trabalhadores de saúde e segurança pública: mínimo de sete dias completos, desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal, e mínimo de 72 horas após desaparecimento dos sintomas; Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal, que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade: mínimo de sete dias completos, desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal, e mínimo de 72 horas após desaparecimento dos sintomas.

Reportagem: Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias.com