Atenção: Comunicado para pais e alunos da Escola Eurídice

A Campanha de Vacinação contra a Gripe que estava suspensa por falta de doses da vacina em Alta Floresta D’Oeste, no interior de Rondônia, vai recomeçar nesta quarta-feira, dia 15 de abril.

A informação foi repassada no início da tarde desta terça-feira, pela enfermeira Cristiane Delalibera, do setor de epidemiologia e imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Por ser uma quantidade menor que o esperado, a enfermeira informou que vai priorizar os idosos, considerado o público mais vulnerável ao coronavírus. O Ministério da Saúde antecipou a campanha para o dia 23 de março, como medida de proteção aos grupos de risco, devido a pandemia da Covid-19.

Em Alta Floresta, a campanha iniciou no dia 30, mas foi suspensa após uma semana, com o fim das 1400 doses. Agora, o município contará com dois postos de vacinação nesta nova etapa da campanha. São eles: Sala de vacina da Escola JK (no Bairro Santa Felicidade) e sala de vacina da Unidade Básica de Saúde Leonildo Vaz de Lima, no Bairro Princesa Isabel. A campanha será realizada das 8 às 18 horas.

A enfermeira Cristiane informou que ainda não há uma data definida para a campanha ser realizada na área rural. Além dos idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde, também serão vacinados durante a campanha, as crianças de seis meses a menores de seis anos, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mulheres em período puerperal (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade, trabalhadores do sistema prisional, população indígena e portadores de condições especiais.

A enfermeira reforça ainda que as vacinas de rotina também serão retomadas a partir desta quarta-feira, e avisa que está aberta a campanha de vacinação contra sarampo, para pessoas entre 20 e 49 anos de idade.

Reportagem: Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias.com