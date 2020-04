Alta Floresta: Boletim Semsau Covid-19 de 15/04/2020

Alta Floresta: BOLETIM DE 15/04/2020, sem alteração até o momento, com 07 casos notificados, 01 suspeito, 00 casos confirmados, 06 descartados.

Durante a tarde desta quarta-feira (15), em uma reunião com o comitê de enfrentamento do Covid-19, que contou também com o chefe do Ciretran de Alta Floresta. Ficou difinido que o Detran irá fornecer dois servidores para ajudar o município nas ações de fiscalização de combate ao Coronavírus.

Fonte – Decom.