A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Brigida Uliani Mota

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) divulgou nesta terça-feira (14/04) o boletim do COVID-19 em Alta Floresta D’Oeste.

07 casos notificados, 01 suspeito aguardando exame e 06 casos descartados.

Orientação

Sobre as pessoas que estão voltando de viagem, a orientação é passar sete dias isolados em casa e atentar para os sintomas da COVID-19, a doença provocada pelo Sars-Cov-2. Se surgir febre em conjunto com sintomas respiratórios (tosse, falta de ar), o indivíduo deve visitar um hospital. Por outro lado, sinais leves e isolados, como coriza, só pedem uma ligação para o número 3641-3505, onde profissionais darão orientações específicas sem expor a pessoa a um ambiente com maior circulação.

Fonte: Decom