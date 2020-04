MP tem deferida tutela de urgência para manter restrições de funcionamento de atividades comerciais

A distribuição dos 4.800 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, que chegaram no dia 02 de abril, para os 52 municípios de Rondônia, já está em fase final. O Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) destinou os testes aos municípios para atender, prioritariamente, os profissionais que atuam nos serviços de saúde e segurança em atividade e familiares, com diagnóstico de síndrome gripal, que residam no mesmo domicílio.

O Governo de Rondônia recebeu os testes do Ministério da Saúde e fez o repasse para o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS/RO), que está incumbido de repassar aos municípios, com base nos critérios pré-determinados.

De acordo com a NOTA TÉCNICA Nº 17/2020/AGEVISA‐SCI – Testes Rápidos para diagnóstico da COVID‐19, publicada no portal transparência, apenas os trabalhadores que estão apresentando sintomas podem ser testados. Com o mínimo de sete dias completos, desde o início dos sintomas síndrome gripal e mínimo de 72 horas assintomáticos.

Por ser o maior grupo populacional na linha de frente ao coronavírus, os profissionais de saúde e segurança precisam ter essa prioridade, por serem a força de trabalho mais importante neste momento, como destaca o secretário de Saúde, Fernando Máximo.

“Temos que cuidar de quem cuida de todos nós, por isso nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, policiais e demais profissionais destas duas áreas precisam ser testados”.

O tempo de incubação do vírus é um fator crucial para a eficácia da testagem, uma vez que pessoas com a doença, mas que ainda não tenham manifestado sintomas podem infectar outras pessoas, mesmo que estejam no período assintomático da doença.

“A distribuição dos testes é proporcional ao número de habitantes de cada município e está sendo feita em parceria com a Funasa (Fundação Nacional de Saúde) e Ministério da Saúde”, explicou a diretora do COSEMS, Vera Lúcia Quadros.

EPIS E INSUMOS Além dos testes, o Governo de Rondônia também está reforçando os Equipamentos de Proteção Individual e insumos aos municípios para que possam atuar no combate ao coronavírus. O envio também está sendo feito pelo Cosems/RO. O teste deve ser realizado respeitando as seguintes condições: Trabalhadores de saúde e segurança pública: mínimo de sete dias completos, desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal, e mínimo de 72 horas após desaparecimento dos sintomas; Pessoa com diagnóstico de Síndrome Gripal, que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade: mínimo de sete dias completos, desde o início dos sintomas de Síndrome Gripal, e mínimo de 72 horas após desaparecimento dos sintomas.

Fonte

Texto: Dislene Queiroz

Fotos: Ítalo Ricardo

Secom – Governo de Rondônia