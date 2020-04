Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia – 29ª Edição

O prefeito de Alta Floresta, Carlos Borges, ao lado do assessor jurídico da Prefeitura, Wesley Barbosa, e do presidente do comitê Municipal de enfrentamento ao coronavirus, Adenilson Anacleto, usou as redes sociais para falar das novas regras do decreto Municipal que visa flexibilizar o comércio local a partir desta segunda-feira, dia 13 de abril.

As autoridades explicaram ainda que o novo decreto embasado no decreto estadual 24.919 do Governo de Rondônia trás novas regras quanto aos atendimentos oferecidos pelos comércios e novas sanções ao população, incluindo multas por descumprimento de regras.

Dentro do documento, as igrejas e bares continuam com atendimentos restritos.

Decreto

Fonte: Florestanoticias.com