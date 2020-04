URGENTE: Idosa morre em Porto Velho com suspeita de coronavírus

Em Porto Velho (RO), C. C. M., 72, morreu por volta das 5h da madrugada deste sábado (11) com suspeita de coronavírus (Covid-19). A vítima foi a óbito após uma crise de falta de ar em uma casa na Rua Coronel Tasso, bairro Socialista, na zona Leste da capital.

Conforme informações obtidas através da ocorrência policial, a idosa que sentia muita dor ao respirar acordou passando mal e logo depois caiu no chão da residência.

Os filhos em desespero acionaram o Samu e o óbito foi constatado. O médico César Roeder de plantão na Central de Óbito da Prefeitura foi ao local e informou que a morte teria indícios da doença Covid-19.

O corpo da idosa foi retirado do local por uma funerária de plantão. As autoridades competentes ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Fonte: Rondoniaovivo