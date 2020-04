SEMSAU divulga boletim do COVID-19 Alta Floresta 11/04/2020

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) divulgou o boletim referente a atual situação do COVID-19 em Alta Floresta D’Oeste. Atualmente a situação continua tranquila, com 6 casos notificados, 4 suspeitos aguardando exame por parte do LACEN e 2 casos descartados. Há também pessoas que estão sendo monitodas pela secretaria.

Fonte: Decom