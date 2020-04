Fim de semana de Páscoa terá céu nublado e tempo instável em RO

A previsão para o fim de semana de Páscoa em Rondônia é de céu nublado e tempo instável, segundo dados do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Em diversas regiões do estado, pancadas de chuva com trovoadas podem acontecer entre a tarde e a noite.

Neste sábado (11), um fluxo de umidade permanece no sul da Amazônia e mantém nuvens carregadas sobre a região. No norte do estado, Região Central, Vale do Jamari e Zona da Mata o sol deve aparecer entre nuvens durante boa parte do dia. Enquanto no Vale do Guaporé o dia deve ser de sol e muito calor.

Em Porto Velho as temperaturas variam de 23°C a 31°C, com ventos fracos e umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 100%. Para Guajará-Mirim a previsão é de temperatura mínima de 23°C e máxima de 33°C.

A instabilidade do tempo permanece no estado no domingo (12) de Páscoa. Na capital e no Vale do Jamari o céu deve ficar encoberto, com pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. No Vale do Guaporé o dia será novamente de sol e calor. Nas demais regiões o sol deve aparecer entre nuvens, com possibilidade de chuva entre a tarde e a noite.

Em Ariquemes o tempo varia de nublado a encoberto com chuva, com temperaturas entre 22°C e 30°C e umidade relativa do ar variando de 70% a 100%. Em Cacoal a variação de temperatura é de 23°C a 31°C, com umidade relativa mínima de 55% e máxima de 100%, e ventos fracos ou moderados.

Fonte: G1 RO