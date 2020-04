Atacada por jararaca na área rural de Vilhena, mulher de 31 anos é levada para hospital junto com a cobra viva

A Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) de Rondônia anunciou que vai começar a usar hidroxicloroquina no tratamento de pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. Até esta sexta-feira (10), nenhuma das pessoas infectadas passou pelo tratamento com o remédio, ainda de acordo com a pasta. O estado já soma 32 casos confirmados.

O lote de comprimidos foi manipulado em Porto Velho. Ao todo, 7,5 mil unidades do medicamento foram compradas. Segundo o secretário Fernando Máximo, 5 mil comprimidos desse lote já foram recebidos.

“Não chegaram todos ainda, porque a empresa também tem dificuldades de entregar até pela falta de insumos, falta de matéria-prima para fazer esses comprimidos”, explicou o chefe da pasta.

A infectologista do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) Fernanda Oliveira disse que o uso do medicamento vai seguir os protocolos já estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

“Então, os tratamentos serão disponibilizados para os pacientes graves, ou seja, os pacientes com síndrome respiratória aguda grave que tiverem confirmação pelo Sars-Cov2. Só a esses pacientes”, disse Fernanda.

O secretário de Saúde de Rondônia lembrou ainda que a hidroxicloroquina tem efeitos colaterais e riscos no uso, o que pode causar graves complicações.

“Um número grande de pacientes já pode ser tratado com o protocolo usando hidroxocloroquina. Claro que nós deveremos lembrar que não é um medicamento completamente inerte do ponto de vista de efeitos colaterais, pode causar complicações graves, e nem todo o paciente tem indicação para usar a hidroxocloroquina. Na verdade, alguns pacientes têm contra indicação por uso dela por algumas comorbidades, algumas alterações que eles possam apresentar previamente a doença do Covid-19”, ressaltou Máximo.

Casos em Rondônia

A Sesau divulgou quatro novos casos do coronavírus Sars-Cov2 nesta sexta-feira (10). Os pacientes vivem no interior do estado: são dois de Ariquemes e dois de Rolim de Moura. Com a atualização, os casos no estado chegaram a 32 infectados, com registro de duas mortes na capital Porto Velho.

Nenhum paciente confirmado está em estado grave ou internado. Conforme a pasta, os quatro pacientes apresentam sintomas leves e estão em isolamento social. Dos 80 exames feitos na quinta-feira (9), não há nenhum caso novo em Porto Velho.

Fonte: G1 RO