Hidroxicloroquina será usada em pacientes com Covid-19 em RO, diz Sesau

O dia 10 de abril é um marco simbólico do início da colheita dos Robustas Amazônicos em Rondônia – Lei 3.516, de 17 de março de 2015, que deve ir até o mês de julho e meados de agosto. Para que o produtor tenha mais rendimento e qualidade no café colhido, o Governo de Rondônia, por meio da Seagri, Emater-RO, Idaron, a Embrapa e diversas outras instituições que atuam na cafeicultura do estado estão unidas para oferecer aos produtores e técnicos as recomendações de boas práticas agrícolas sobre colheita e pós-colheita dos Robustas Amazônicos.

Estão sendo repassadas também recomendações para prevenção ao Covid-19 durante a safra cafeeira e sobre a 5ª edição do Concafé – maior concurso de qualidade e sustentabilidade do café Robusta do Brasil.

Neste momento é preciso unir forças para que os produtores trabalhem em segurança, cuidando da saúde e possa ter uma safra de sucesso com café de qualidade na mesa de todos os brasileiros.

É importante que os produtores façam as contas na hora da colheita

O momento da colheita é o que mais demanda mão de obra, significa 40% do custo de produção. Qualquer ação na colheita representa grande impacto no rendimento, qualidade e na remuneração final do produtor.

A recomendação é que sejam colhidos os cafés com, pelo menos, 80% dos seus frutos maduros. Estudos mostram que o produtor pode perder até 25% em massa quando colhe o fruto verde. Veja a conta: São necessários 24 latões de 20 litros de frutos verdes para se obter uma saca de café beneficiado de 60 Kg. Já se os mesmos frutos forem colhidos maduros, são apenas 18 latões.

Se os produtores pagam R$3 por latão colhido, quando colhe verde ele paga R$18 a mais por saca de café, só em mão de obra. Se o café custa R$300 por saca, por exemplo, cerca de R$75 a menos vai para o bolso do produtor. Se somar as perdas por renda e com o custo a mais na colheita, quem colhe verde deixa de ganhar R$93 por saca. Isso sem contar o que pode receber a mais por fazer café com qualidade.

Neste esforço de orientar os produtores neste momento crucial para a cafeicultura, também se juntam produtores campeões em qualidade e sustentabilidade em Rondônia.

10 de abril, data oficial do inicio da colheita dos Robustas Amazônicos em Rondônia. Para mais qualidade e rendinento, siga o ciclo natural de maturação de cada clone. 🍒☕ 10 de abril, data oficial do inicio da colheita dos Robustas Amazônicos em Rondônia. Para mais qualidade e rendinento, siga o ciclo natural de maturação de cada clone.👇🏼 Conheça o ciclo de maturação dos clones mais cultivados no estado.✅ Ciclo precoce: clones P50 e 015, colheita de marco a abril ✅ Ciclo intermediário: clones 03, 08 e 25, de abril a maio✅ Ciclo tardio: clones 80, 41 e 88, colheita de junho a julho(Fonte: Dalazen et al. 2019)👇🏼 Confira no vídeo as recomendações para uma colheita de sucesso Posted by Robusta Amazônico on Friday, April 10, 2020

