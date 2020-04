Recadastramento de aposentados e pensionistas do Iperon é suspenso

O recadastramento anual feito pelos aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) é realizado normalmente no mês de aniversário dos segurados, porém, devido a urgência na adoção de prevenção e redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus, o recadastramento foi suspenso por 90 dias, a partir do dia 25 de março.

São aproximadamente 2.242 segurados que aniversariam nos meses de março, abril e maio e poderão realizar o recadastramento após a data de seus aniversários sem precisar se preocupar com o bloqueio de seus proventos, de acordo com o Decreto de n° 24.894 de 23 de março de 2020, do governo de Rondônia. O prazo da suspensão vai até o dia 23 de junho.

O recadastramento pode ser feito na forma presencial, para os segurados que residem nas cidades ou região de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena, como na forma online visto que muitos segurados residem fora do Estado. O recadastramento online pode ser feito no site do Iperon, onde o segurado preenche as informações e envia via correios uma declaração de vida e residência autenticada em cartório.

De acordo com a diretora de previdência, Universa Lagos, é importante os segurados se informarem através dos meios de comunicação do Iperon. “Pedimos que acompanhem as informações pelas redes sociais, e-mails e telefones”.

O segurado pode entrar em contato com o Iperon através da perfil no Facebook, pelos e-mails [email protected] (por este também é feito o pedido de matrículas e novas senhas para o acesso de contracheque), e [email protected]. Os telefones disponíveis são (69) 3216-9421 e WhatsApp (69) 98473-4486.