Minuto no Campo: Lavagem e separação dos boias para mais qualidade dos Robustas

Com a época de colheita e as incertezas por conta do Coronavírus, a tendência em São Gabriel da Palha/ES é que os trabalhos manuais nas lavouras sejam feitas por moradores da cidade que, por consequência da pandemia, acabaram perdendo os empregos nas indústrias da região.

Segundo Luiz Carlos Bastianello – Presidente da Cooabriel, apesar de alguns produtores já terem iniciado, a expectativa é que a colheita oficial comece na semana que vem, após a Páscoa. “Eu não posso afirmar que isso vai se caracterizar, mas eu acredito que sim, porque as pessoas que trabalham nas fábricas sempre têm um parente que tem uma propriedade”, destaca.

O presidente afirma ainda que o vírus não deve inibir que trabalhadores de fora sejam contratos, mas a cooperativa acredita que o número de trabalhadores será muito menor quando comparados aos outros anos. Para que todos possam trabalham com segurança, Bastianello reforça que os cooperados estão sendo orientados com normas de higienização não apenas nas lavouras, mas também no transporte e alojamentos que são comuns nesta época do ano.

Em quesão de produtividade, Bastianello reforça que o clima ajudou na produção do estado, porém os valores altos de insumos e os preços baixos do café durante o desenvolvimento da safra impediu que grandes investimentos fossem feitos, impactando assim o desenvolvimento. A produção, de acordo com a Cooabriel, é de que fique pelo menos 10% abaixo da safra passada, que teve a produção de 10 milhões de sacas.