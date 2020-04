Alta Floresta – Acidente entre caminhão caçamba e guincho é registrado na linha P. 50.

Um casal morreu depois de sofrer um acidente na zona rural de Sapezal, a 473 km de Cuiabá, no domingo (5). De acordo com a Polícia Civil, morreram no acidente M. C. da S., de 40 anos, e o marido dela, M. M. P., de 42. Eles eram empresários em Alta Floresta, a 800 km da capital.

O motorista teria perdido o controle da direção ao passar sobre uma ponte. Eles bateram em um barranco e caíram no Rio Sapezal. O veículo afundou parcialmente e os dois acabaram morrendo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros retirou o automóvel da água e também conseguiu retirar os corpos.

Os corpos foram encaminhados até Alta Floresta, onde serão sepultados nesta terça-feira (7).

Foto: Assessoria

Foto: Facebook

Fonte: G1 MT