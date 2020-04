Santa Luzia- Sec Municipal de Saúde,Criaram barreira de contenção Covid 19

Novo decreto define regras para funcionamento dos estabelecimentos comerciais

A Prefeita Glaucione Rodrigues assinou nesta noite de domingo 5, o Decreto 7607/PMC/2020, com novos direcionamento para o funcionamento do comércio local. Confira na íntegra o Decreto. Mais informações sobre a reunião com representantes de entidades de classe do município você pode acompanhar no vídeo abaixo.

