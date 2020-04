Governo de Rondônia compra 100 mil kits de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19

Atualmente o Estado possui 28 leitos prontos para serem usados em hospital da capital



Das 14 pessoas infectadas por Coronavírus em Rondônia, sete foram curadas, segundo informou o secretário de saúde, Fernando Máximo, durante uma coletiva na manhã de segunda-feira, 06.

Segundo a responsável pela Assistência Técnica da Sesau, Clivia Roberta, os outros seis pacientes positivados com Coronavírus estão em casa no Estado, apresentando sintomas leves e se recuperam bem. Uma outra vítima não mora em Rondônia” “Nosso Estado apresenta um critério diferente dos mais. Os pacientes positivados tem forma moderada e leve da doença, o que não requer internação”, explicou.



O secretário disse que no último final de semana foram realizados 167 exames para Coronavírus no laboratório do Lacen, e três apresentaram resultado positivo, sendo um em Porto Velho, um em Rolim de Moura e outro em Vilhena. “Não temos nenhum paciente internado até o momento. Uma idosa chegou a ser internada, mas já recebeu alta e se recupera em casa. Todos os pacientes estão sendo acompanhados pelas equipes do Cievs”, esclareceu Fernando Máximo.



LEITOS

De acordo com Fernando Máximo, atualmente o Estado possui 28 leitos prontos para serem usados na Assistência Médica Intensiva (AMA) anexo ao João Paulo II. “Caso seja necessário, os leitos estão prontos com monitores multiparâmetro e respiradores, preparados para atender especificamente pessoas positivadas com Coronavírus, caso seja necessário. Até quinta-feira (9), teremos mais 35 leitos à disposição. No Cemetron, temos 19 leitos de UTI prontos, podendo chegar até 45 caso seja precise”, afirmou o secretário.



Sobre os 200 leitos extras, o secretário disse que mais detalhes serão divulgados nos próximos dias pelo governador Marcos Rocha. Também será informado o local onde serão instalados e mais detalhes sobre o trabalho que será realizado.



USO DA MÁSCARA

Durante a coletiva, o secretário destacou a importância do usa da máscara. “O Ministério da Saúde (MS) tem orientado as pessoas a usarem máscaras e devemos seguir a recomendação. Também devemos evitar se cumprimentar dando beijos, abertos de mãos e abraços. Se todos seguirem essas recomendações e usarem máscaras a chance de termos muita gente contaminada é muito menor”, diz.



O secretário disse ainda que no último final de semana, no período da noite, ele flagrou pessoas aglomeradas e ingerindo bebidas alcoólicas. “Isso é ruim, porque uma pessoa contaminada pode contaminar várias e disseminar o vírus. Sobre velórios, não recomendamos que façam, precisamos evitar aglomerações”, orientou Fernando Máximo.



Rondônia, segundo Fernando Máximo, aparece em primeiro lugar no ranking dos estados do Brasil com menos casos de Coronavírus registrados. “Graças aos nossos esforços e a população que está obedecendo as orientações de saúde, nosso Estado hoje é exemplo e destaque no enfrentamento da doença com menos casos registrados e assim queremos permanecer”, finalizou o secretário.



