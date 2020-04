Atualizado: Raio mata criança na zona rural de Nova Brasilândia Ro

Uma descarga elétrica proveniente de um relâmpago tirou a vida de uma criança de apenas 7 anos de idade. O caso aconteceu por volta das 16 horas, tarde desta sexta-feira, 03, em Nova Brasilândia do Oeste.

De acordo com relatos, a criança que morava na RO 010, KM 7,5 sentido à Rolim de Moura, no momento da tragédia estava com seus pais em uma lavoura de café na linha 05.

A família ainda tentou salvar a criança, mas o mesmo acabou falecendo antes mesmo de chegar no hospital municipal de Nova Brasilândia.

FONTE: Planetafolha