A Funerária Alta Floresta conunica o falecimento de José Vital Sobrinho

É com pesar que comunicamos o falecimentom de Miguel Marques, pai do zeze da mercearia dois irmao, morador do bairro princesa izabel, seu corpo está sendo velado na capela da funeraria bom pastor, e seu sepultamento será hj 04/04/2020 no cemitério local.

A família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestenoticias.com