Pressionado, Governo faz mistério sobre renovação da quarentena em Rondônia

O Governo de Rondônia faz mistério sobre a prorrogação do decreto 24.887, que determinou fechamento de empresas por conta do avanço do Coronavírus. O prazo estipulado na norma que criou a quarentena, encerra neste sábado (4) e essa situação já foi utilizada pelo prefeito de Ariquemes, Thiago Flores, para mandar abrir o comércio de seu Município.

Em Porto Velho, a Superintendência de Comunicação disse que ainda não tem informações a respeito.

O silêncio do governador Marcos Rocha tem motivo: pressionado pela classe empresarial e pelo setor fazendário do Governo, ele foi alertado na última quinta-feira (2) por chefes dos órgãos de fiscalização e Judiciário, de que seria responsável pelo caos na saúde que poderá ser gerado, em razão da ausência de leitos tanto nos municípios como no Estado, em caso de agravamento no número de infectados. Os dirigentes dos órgãos queriam uma posição sobre um novo decreto ainda na quinta, mas depois de cinco horas reunidos saíram frustrados. Já nas primeiras horas do dia seguinte, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública deixaram claro seu posicionamento pela manutenção da quarentena.

Pesa ainda para o governador a posição de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, abertamente contrário ao isolamento das pessoas durante a pandemia.

Na tarde deste sábado, a assessoria de imprensa do Ministério Público disse que o órgão vai aguardar nas próximas 24 horas um posicionamento do Governo sobre a prorrogação do decreto para tomar um posicionamento.

Fonte: Rondoniagora