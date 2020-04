Pacientes infectados por Covid-19 não estão cumprindo isolamento, diz secretário

Porto Velho, RO – O Secretário de Saúde Fernando Máximo divulgou através de vídeo compartilhado o seu descontentamento sobre as denúncias de violação de quarentena por parte de algumas pessoas que foram confirmados com o coronavírus e estão saindo do isolamento.

De acordo com o Secretário o não cumprimento da quarentena foi descoberto pela equipe epidemiológica ao visitar os casos suspeitos e confirmados pelo Covid-19.

“Isso é crime, pois pode levar um contágio em um número grande de pessoas e nós não queremos isso no estado de Rondônia. Se você está em quarentena fique em casa”, explicou o Secretário por vídeo.

Também ressaltou por meio da gravação que se a população souber de alguém que está em quarentena sendo casos suspeitos ou confirmados deve denunciar a delegacia ou Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Em vídeo a Dra Rafaela Piquia ressaltou que a violação de quarentena importa em infração penal, prevista no artigo 268 do código penal. Essa previsão está contida no Decreto que declarou calamidade pública no estado de Rondônia. “O crime é sujeito a pena de um mês há um ano de detenção e multa”, ressaltou Rafaela.

Fonte: Diario da Amazonia