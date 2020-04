Comércio de Rolim de Moura aguarda atualização de decreto municipal de quarentena do Coronavírus

O comércio em todo o Brasil tem sentido um impacto com a quarentena do coronavírus e em Rolim de Moura (RO), não é diferente e os comerciantes aguardam as mudanças do decreto municipal que vence dia 05 de abril de 2020.

“É lamentável, sabemos que todos os empresários de Rolim de Moura dependiam desses dias que ficaram fechados para fazer até mesmo sua folha de pagamento e agora muitos deles não tem como fazer a folha de pagamento agora no dia 05 de abril, essa é a realidade do nosso comércio em Rolim de Moura. Avaliamos isso com muita tristeza, o comércio de nossa cidade é pujante, somos a capital da zona da mata, mesmo assim estamos com alguns segmentos fechados como é caso de confecções e calçados e eletrodomésticos que são os maiores segmentos da cidade. Mas temos que estar preparados para outras dificuldades que podem surgir ainda”, destaca o presidente da Acirm, Ivonei Miranda.

Segundo Ivonei, saiu mais uma rodada de negociação com o Governo do Estado, junto com a Justiça do Estado e o pedido é para que continue com os comércios fechados, é uma briga do poder judicia rio com os empresários, então é preciso ter decisões assertivas para não colocar tudo a perder, explica.

Ivonei ainda ressalta que, a preocupação dos empresários não é somente com a situação econômica da cidade, eles também estão dispostos a intensificar a prevenção no atendimento ao público.

Fotos: Rolim Notícias

Fonte: Rolim Notícias