Boletin Coronavirus Alta Floresta D´Oeste Ro dia 03/04/2020

O presidente Jair Bolsonaro, após intermediação de Marcos Rocha, encaminhou a entrega de dez leitos completos de UTI.

O governador do estado de Rondônia, Marcos Rocha, falou com a imprensa durante a noite desta quinta-feira (2) para anunciar as ações que estão sendo promovidas no enfrentamento da pandemia de COVID-19 dentro do território rondoniense.

De acordo com o governador, já está a disposição das autoridades de saúde pública de Rondônia um total de 4.800 (Quatro mil e Oitocentos) kits para a realização de testes para o COVID-19.

Além desses kits que já estão no Estado, o governador anunciou a chegada de mais nove mil kits na próxima semana.

Fonte: Rondoniaovivo