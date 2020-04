A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Antonio Moreira Fernandes

Ela esteve em São Paulo e quando retornou para Rondônia apresentou alguns sintomas se tornando suspeita de ter contraído o vírus.

Em nota a prefeitura de Cacoal informa que o resultado dos exames laboratoriais da professora da Unir Ellen Cristina de Matos, de 38 anos, que foi atendida no Hospital São Paulo e transferida para a UTI do Hospital dos Acidentados, indo a óbito suspeita de COVID-19, resultaram NEGATIVOS.

A Secretaria Municipal de Saúde, já havia coletado amostra da paciente sendo que em conformidade com os protocolos vigentes um novo teste foi encaminhado para o LACEN – Laboratório Central de Rondônia, onde foi descartado novamente qualquer possibilidade de CORONAVÍRUS.

Seguindo os preceitos éticos, o resultado dos exames foi encaminhado também para o município de Pimenta Bueno, onde residem os familiares da professora, sendo que a causa da morte da paciente não foi divulgada.

Enquanto aguardavam os resultados, a Secretaria tomou todas as providências cabíveis quanto ao suporte vital e a proteção daqueles que tiveram contato com a paciente.

Por fim, a Prefeitura de Cacoal informa que os profissionais de saúde do município estão capacitados, desde as equipes de atenção básica até o suporte hospitalar, para que eventuais casos também sejam atendidos com celeridade e conformidade, trabalhando sempre com ética e transparência, assim evitando as informações equivocadas.

Ellen, retornou de uma viagem a São Paulo e logo apresentou os sintomas do Coronavírus, sendo internada na quarta-feira e teve o quadro agravado e foi encaminhada para a UTI.

A secretária municipal de Saúde, Célia Calado, esclareceu que foram coletados materiais para exames da professora e encaminhado para o Lacen (Laboratório Central) em Porto Velho e aguarda o resultado. “O resultado do exame demorava até 72 horas, porém o Lacen está com uma grande demanda e o prazo foi ampliado de cinco a sete dias”.

Fonte: Assessoria PMC