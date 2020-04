Trump não vai decretar quarentena, mas mudou visão sobre a covid-19

Presidente, que vinha defendendo o afrouxamento das medidas de isolamento, pede isolamento mais longo. País já tem mais de 2 mil mortes e mais de 100 mil casos confirmados de covid-19.

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, mudou de discurso e pediu, neste domingo (29), para a população ficar em casa até 30 de abril. A diretriz anterior era de encerrar o isolamento na Páscoa, no dia 12.

Anteriormente, o presidente americano chegou a dizer que faria quarentena nas quatro cidades com maior pico de contaminação pelo coronavírus. Trump, porém, vinha defendendo o afrouxamento das medidas de isolamento e chegou a declarar no sábado (28) que uma quarentena não seria necessária em Nova York, New Jersey e Connecticut.

Na coletiva deste domingo, o presidente dos EUA disse também que o pico de mortes por coronavírus no país será daqui a duas semanas. Os Estados Unidos é o país com mais casos confirmados de coronavírus. São mais de 2 mil mortes e mais 121 mil casos confirmados, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Trump também prometeu que irá disponibilizar, “dentro de alguns dias”, um teste rápido para detectar o covid-19. Este teste será utilizado não somente em pacientes com sintomas graves, como também em pessoas com sintomas leves que estejam em atendimento médico. Esses testes serão disponibilizados para todos os hospitais dos EUA.

Trump já defendeu a flexibilização do isolamento em diversos momentos desde o início do surto nos EUA. No dia 24 de março, por exemplo, o presidente dos EUA havia afirmado que a meta do governo, até aquele momento, era retomar aos poucos as atividades no país.

Já neste domingo, ele afirmou: “Nada pior do que decretar vitória antes que ela aconteça”.

