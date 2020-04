Rolim de Moura- Video mostra residência de madeira sendo destruída por fogo no bairro Beira Rio

Em Nova Brasilândia (RO), nessa tarde de sábado por volta das 17h40, um Gol prata capotou com dois homens e uma criança, na entrada da linha 138, da BR-010 próximo á Migrantinopólis (RO).

Segundo informações de moradores do local, o motorista do veículo perdeu o controle da direção na curva, e o carro capotou saindo fora da pista. O condutor nada sofreu, no entanto a criança e o passageiro ficaram feridos.

Paulo Sérgio Bueno Neves morador da linha ao lado do acidente, vendo a criança pedindo por socorro, correu e ajudou a retira-lá de dentro do carro.

Após todos saírem do veículo a Ambulância foi acionada com a Polícia Militar.

Um dos ocupantes do carro, reclamava de dores nas costelas, e segundo os Bombeiros houve uma fratura interna. Todos foram levados ao Hospital Municipal de Nova Brasilândia, para serem examinados e medicados

Fonte: Brasilândia Notícias