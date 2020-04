Covid-19 é três vezes menos letal no Brasil do que na Itália

Mobilização de colaboradores será o retorno em responsabilidade social

A Unidade de Gestão de Pessoas (UGP) iniciou, em 18 de março, um trabalho contínuo para conseguir doadores de sangue entre os colaboradores do Sebrae em Rondônia. A UGP mobilizou nossos colegas da capital e das unidades regionais para atender os Bancos de Sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), que está com dificuldades em manter estoques razoáveis para atendimentos hospitalares.

A Fhemeron tem intensificado as campanhas de captação de doadores para o abastecimento do hemocentro de Porto Velho, localizado ao lado do Hospital de Base Ary Pinheiro, na Avenida Jorge Teixeira, 3766, bairro Industrial, bem como dos hemocentros de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. Esse trabalho implica em conscientizar as pessoas quanto a necessidade em se manter estoques de sangue que socorrerão as vítimas de acidentes, além daquelas necessidades básicas durante procedimentos cirúrgicos.

Ótimas iniciativas têm sido colocadas em prática para atender as necessidades, a Fundação fez parceria com a empresa de mobilidade Urbano Norte, que além de incentivar seus motoristas a se tornarem doadores, oferecem descontos nas corridas aos que utilizarem o aplicativo para voltar para casa, após a realização do procedimento. O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) mobiliza seus servidores para doarem sangue, a Loja Maçônica União e Perseverança, a mais antiga de Rondônia, está em campanha não apenas com os seus filiados, mas mobiliza vizinhos, parentes e amigos para esta responsabilidade social de primeira linha. O Exército tem sido parceiro das campanhas da Fhemeron e todo esse esforço ainda não é suficiente para habilitar ao atendimento das demandas hospitalares. Todos nós estamos sujeitos a precisar de sangue e as pessoas precisam da solidariedade dos doadores, a captação de sangue precisa de mobilização constante para garantir os estoques que no momento estão abaixo da média.

Com tanta gente trabalhando para melhorar esta disponibilidade e mesmo assim sem o volume necessário e suficiente para atendimento, o Sebrae não poderia ficar de fora, por esta razão a UGP busca estimular os colaboradores à doação voluntária para manutenção dos estoques. As colaboradoras fizeram uma lista de pessoas interessadas e enviaram quatro de cada vez. Até o presente momento tivemos oito pessoas que doaram sangue. Precisamos captar mais sangue e contamos com o apoio de todos que puderem participar deste esforço.

Lembramos os requisitos para doar, é necessário que o doador e a doadora tenham entre 16 e 69 anos; com peso de mais de 50 quilos; a doadora não esteja grávida; estejam alimentados (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação); deverão estar descansados (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas); estejam em boas condições de saúde; não sejam epiléticos; tenham doado sangue há mais de 60 dias (homem) ou 90 dias (mulher); tenham dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas.

Contamos com a sua participação!