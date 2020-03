Escola pública é alvo de ladrões em Vilhena: 80 kg de carne, além de outros alimentos e utensílios

Em menos de 24 horas, agentes da Polícia Penal de Alta Floresta recapturaram ELSON BRASIL DE OLIVEIRA vulgo “Brasilzinho”. A captura aconteceu durante a manhã desse domingo(29), no bairro Princesa Isabel, nas proximidades da AABB. Brasilzinho tinha fugido do sistema prisional durante este sábado, onde a Polícia divulgou que o mesmo tinha escapado da cadeia publica.

Lelembre o caso:

Um detento fugiu da Cadeia Pública na tarde deste sábado (28) em Alta Floresta D´Oeste (RO). De acordo com a unidade prisional, a causa da fuga ainda está sendo investigada, mas o que se sabe, é que o apenado fugiu pela cobertura do alojamento do Regime Semiaberto.

A Polícia Militar ajuda na busca pelo fugitivo. O detento procurado, trata-se de ELSON BRASIL DE OLIVEIRA vulgo “Brasilzinho”.

“Brasilzinho” como é conhecido, possui inúmeras passagens pela justiça.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do foragido, pode entrar em contato com a PM através do telefone 190, com a Polícia Civil pelo número 3641-2245 ou com a própria Cadeia Pública no 3641-3026.

Fonte Assessoria Polícia Penal