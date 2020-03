Seduc prorroga suspensão das aulas na rede estadual por mais 15 dias para prevenção ao coronavírus

Na manhã de sábado (28), a Secretaria de Estado da Saúde recebeu mais uma remessa de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para os profissionais de saúde dos hospitais estaduais. Os materiais foram comprados muito antes de Rondônia ter casos confirmados de coronavírus (Covid-9).

No Hangar do Governo do Estado foram descarregadas as caixas que, em seguida, foram encaminhadas à Central de Abastecimento Farmacêutico de Materiais E Insumos Hospitalares (CAFII), que fará a distribuição para as unidades de referência inseridas no plano de contenção da Sesau ao coronavírus, na Capital: Hospital Cemetron e AMI 24h (Assistência Médica Intensiva) e Hospital Infantil Cosme e Damião (HIICD); no interior para o Hospital Regional de Cacoal (HRC).

Ao todo, são seis mil máscaras N 95 (2.200 unidades chegaram na primeira remessa e hoje mais 3.800 agora) com fator de proteção PFF2, que garante 95% de eficiência de filtração de partículas maiores que 0,3µm (micrometros) e seu uso é indicado visando a proteção contra doenças por transmissão aérea, com o certificado do Ministério da Saúde de acreditamento 38504. E 30 mil aventais cirúrgicos em todos os tamanhos.

No último dia 25 foram entregues ao Estado, e posteriormente às unidades referenciadas, kits de proteção contendo macacões impermeáveis, luvas, máscaras N 95 e viseiras, além dos kits para os profissionais que fazem a limpeza dentro da unidade de saúde com: avental de superfície, luvas, máscara e toucas.