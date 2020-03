Alta Floresta: Prorrogação das aulas – medidas de prevenção ao novo coronavírus (COVID-19).

Prorrogação das aulas – medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19).

Considerando as medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus (COVID-19) e o Decreto n° 24.871, de 16 de março de 2020, comunicamos que a Secretaria de Estado da Educação, com base no Art. 5º do referido Decreto, “Ficam suspensas pelo prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogadas por iguais períodos, as atividades educacionais em todas as instituições das redes de ensino pública e privada”, vem prorrogar por mais 15 (quinze) as atividades educacionais da rede pública do estado, pelo período de 01 de abril a 16 de abril de 2020.

Fonte: Florestanoticias.com