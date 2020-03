Veja o que pode mexer com o mercado do milho na próxima semana

Avanço do coronavírus, relatório do USDA, preço do petróleo e colheita no Brasil e Argentina devem impactar o mercado do milho nos próximos dias. Acompanhe abaixo os fatos que deverão merecer a atenção. As dicas são do analista da Safras Consultoria, Paulo Molinari:

Mercado externo:

Mercado externo com atenção ao início da colheita da safra argentina, que deverá provocar a reabertura da logística local bloqueada pelo Covid-19;

Intenção de plantio do USDA no próximo dia 31. Número esperado para o milho em 94,2 milhões de acres, considerada uma área alta para esta safra nos EUA;

Efeitos positivos ou negativos sobre os preços do petróleo e produção de etanol nos EUA. China voltando a comprar etanol dos EUA pode ser um bom sinal na semana;

Paralisação de atividades nos EUA influencia toda a demanda interna de alimentos e energia;

Foco para a CBOT segue de preços discretos para o milho.

Mercado interno:

Mercado interno com preços estáveis e firmes em todas as regiões do país;

Apesar das colheitas regionais os preços não cedem;

Indústrias de etanol venderam um pouco de milho disponível no mercado interno mas começaram a direcionar grandes lotes para exportação a partir de julho;

Colheita em MG deve avançar nas próximas semanas sem expectativa de pressão de venda, assim como nos demais estados;

Exportação começando a avançar para o segundo semestre com preços de porto liquidando acima de R$ 46;

Safra brasileira com forte atenção ao clima na safrinha no Paraguai, PR, MS e SP. Alguma chuva para este final de semana de forma localizada nestas localidades, mas em baixa cobertura;

Ainda sem sinalização de corte de demanda interna de forma a mudar o sentido dos preços internos no curto prazo.

Fonte: Canal Rural