URGENTE: CNM e entidades municipalistas vão se reunir com Paulo Guedes neste domingo

O Ministério da Saúde informou neste sábado (28) que o Brasil registrou até o momento 111 óbitos e 3.904 casos confirmados de coronavírus.

Mais cedo, o Ministério da Saúde distribuiu documento de recomendações para os gestores do SUS de todo o país, que planeja, a partir de 6 de abril, o fechamento de escolas e universidades, distanciamento social no ambiente de trabalho e proibição de eventos com aglomeração, como jogos de futebol.

Medidas mais restritivas seriam adotadas em abril, maio e junho para o combate do coronavírus no país.

Veja o número de casos e óbitos por estado:

São Paulo: 1.406 (84 mortes)

Rio de Janeiro: 558 (13 mortes)

Ceará: 282 (3 mortes)

Distrito Federal: 260

Rio Grande do Sul: 197 (2 mortes)

Minas Gerais: 205

Santa Catarina: 184 (1 morte)

Paraná: 133 (2 mortes)

Bahia: 115

Amazonas: 81 (1 morte)

Pernambuco: 56 (4 mortes)

Goiás: 56 (1 morte)

Espírito Santo: 53

Mato Grosso do Sul: 31

Rio Grande do Norte: 28

Acre: 25

Sergipe: 16

Maranhão: 13

Pará: 13

Alagoas: 11

Mato Grosso: 13

Roraima: 10

Paraíba: 9

Piauí: 9

Tocantins: 8

Rondônia: 6

Amapá: 2

Fonte: R7.com

