Carro capota na linha 138 na BR-010 em Nova Brasilândia Ro

Video: Extraderondonia

Na madrugada desta sexta-feira, 27 de março, o Corpo de Bombeiros foi chamado para conter um incêndio na oficina da empresa Tend-Tudo no bairro Bodanese, mais especificamente a uma tapeçaria da empresa, que fica anexa ao prédio.

O incêndio começou por volta das 4h00 da manhã e destruí muitos materiais e partes do galpão, inclusive uma torre que havia no local. As primeiras informações não oficiais, citam um possível curto-circuito como origem do incêndio.

O Corpo de Bombeiros ainda está no local para fazer o detalhamento da ocorrência, mas o fogo já foi extinto. Ninguém se feriu, a Tend-Tudo é uma empresa especializada na manutenção de caminhões, em especial em acessórios internos e externos.





Fonte: Vilhenanoticias