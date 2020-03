Teste de idoso que morreu a UPA em Porto Velho dá negativo para Covid-19

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Saúde e intermédio do comitê de enfretamento ao Coronavírus (COVID-19), informou na tarde desta quinta-feira (26/03), que mais dois casos suspeitos de Coronavírus no município apresentaram resultados negativos para a doença.

Porém, esta quinta-feira, também mais um caso suspeito foi registrado pela equipe de epidemiologia de Rolim de Moura. Um homem de 36 anos, que chegou de viagem de outro estado é o novo suspeito de covid-19 no município. A equipe do comitê de combate a Covid-19 informou que o paciente está isolado e o material coletado seguiu para análise no laboratório central (Lacen) em Porto Velho, capital do estado.

Portando o cenário em Rolim de Moura é que foram coletados materiais de 7 pacientes, sendo que 3 chegaram os resultados e deram negativos para Coronavírus. Os demais casos suspeitos e todos os pacientes tem apresentados melhoras no quadro de saúde, não chegaram os resultados dos exames.

Com a confirmação dos resultados negativos para o Coronavírus, Rolim de Moura registra até agora 04 casos suspeitos da doença.

O comitê de combate ao Coronavírus em Rolim de Moura disponibilizou o telefone 3442-1113 das 07h às 17h, para que as pessoas façam contato e esclareçam dúvidas sobre o assunto.

Fonte – Planeta Folha