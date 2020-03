TEMPO: Norte do país tem tempo nublado com pancadas de chuva, nesta quinta-feira (26)

O sábado (21) em Rondônia terá céu nublado e pancadas de chuvas, segundo previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). No domingo (22) o sol deve aparecer entre nuvens.

Sábado, 21

A previsão é de nuvens carregadas e de céu nublado, tendo pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite na Região Metropolitana e Vale do Jamari. No resto do estado pode chover a qualquer hora do dia. Há possibilidade de um grande volume de chuva neste sábado.

Em Porto Velho, os termômetros devem marcar a mínima de 23ºC e máxima de 30ºC. A umidade relativa do ar na capital pode oscilar entre 60% e 100%.

Em Ariquemes, o dia deve amanhecer com a mínima de 22ºC e a máxima de 30ºC. Assim como na capital, a umidade relativa do ar no município do Vale do Jamari deve oscilar entre 60% e 100%.

Em Vilhena, região sul do estado, a previsão é de que durante o dia a temperatura oscile entre 22ºC e 26ºC. A umidade do ar fica entre 65% e 100%. Nas demais regiões do estado o dia será de céu nublado a encoberto, pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia

Domingo, 21

Segundo o Sipam, o tempo deve abrir um pouco com o sol aparecendo entre nuvens. No decorrer do dia podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do estado.

Em Porto Velho, amanhecerá com o céu nublado e com promessas de pancadas de chuva. A mínima é de 23ºC e máxima de 31ºC. A umidade relativa do ar na cidade pode oscilar entre 55% e 100%.

Em Ariquemes (RO), o dia amanhece com a mínima de 22ºC e máxima de 31ºC. A umidade ar na cidade pode oscilar, assim como na capital, fica entre 55% e 100%.

Já em Vilhena (RO), a previsão é de iniciar o dia com 21ºC e terminar com o termômetro marcando 28ºC. A umidade do ar fica entre 55% e 100%.

Fonte: G1/RO