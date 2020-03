Boletim diário: notificações do coronavírus em Rondônia – 12ª Edição

Em anúncio na noite desta quarta-feira (25), o governador Marcos Rocha anunciou que está readequando o decreto de calamidade pública para garantir atividade do setor produtivo do Estado.

Também avisou que por determinação do Corpo de Bombeiros, os supermercados deverão adequar-se a nova regras: cada pessoa precisa estar em 5 metros quadrados. A maior parte do comércio vai continuar fechada, pelo menos até a próxima semana, quando acaba o período da quarentena decretada no último dia 20.

Ao lado do governador, o secretário da Saúde, Fernando Máximo, disse que as aulas continuarão suspensas, uma vez que as crianças são alvos fáceis e que mesmo estando doentes podem continuar transmitindo, embora pareçam estar saudáveis.

A liberação dos serviços atende pedido da classe empresarial e de setores do próprio Governo. São esses os serviços liberados não sendo permitidas aglomerações:

Funerários;

Comércio de produtos que são ligados a agroindústria;

Obras e serviços de engenharia;

Manutenção e limpeza;

Hotéis e hospedaria. Café da manhã deve ser servido nos apartamentos;

Escritórios de contabilidade;

Materiais de construção;

Restaurantes às margens das rodovias e Borracharias

“Temos que evitar aglomeração. Você tem que ir, compra, o que tem que comprar, paga e sai”, disse o governador, afirmando que seu decreto se sobrepõe aos demais decretos municipais”.

O governador negou que tenha brigado com o presidente Jair Bolsonaro e que entende que ele (Bolsonaro) está correto, pois é necessário preservar a economia, referindo ao pronunciamento na noite de terça-feira.

Fonte: Rondoniagora