Urgente : Assalto em comercio de Alta Floresta neste quarta feira (25)

Uma distribuidora de gás localizada na Avenida Brasil, em Alta Floresta D’Oeste, foi alvo de bandidos na noite desta quarta-feira, 25. Imagens do sistema de segurança mostram um homem armado com uma arma de fogo, usando uma camisa moletom e um capacete, entrando no estabelecimento, ameaçando a atendendo do comércio e levando um celular e aproximadamente 2 mil reais em dinheiro.

Após o assalto, o elemento fugiu tomando rumo ignorado. Informações dão conta de que a funcionária da distribuidora passou mal e foi encaminhada ao Hospital Municipal. A Polícia Militar atendeu a ocorrência e realiza diligências para tentar localizar o suspeito.

Redação: Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias.com