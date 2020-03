Primeiro caso suspeito de coronavírus tem resultado negativo em Rolim de Moura

Xand Avião disse que recebeu nesta terça-feira (24), dia do seu aniversário de 38 anos, a confirmação de que está com o novo coronavírus. Em uma série de vídeos publicados no Stories do seu Instagram, ele contou que a mulher, Isabele, também foi diagnosticada com a covid-19.

“Desde segunda-feira (16), a gente fez um exame, porque a Isa sentiu um pouco de febre, nada demais, e um pouquinho de dor de garganta, e eu não senti nada. O da Isa saiu anteontem e deu positivo, o meu saiu hoje e deu positivo. O da Bebella [filha caçula] deu negativo. Bebella como sempre é diferente de tudo”, afirmou.

Ele disse que está se sentindo bem, que teve um pouco de febre, mas que os dois seguem isolados há dez dias, em quarentena.” Estamos de boa em casa, meu aniversário não está sendo do jeito que a gente queria (…) Eu falei que não queria fazer festa este ano, está aí ó, Deus demonstrou uma forma de não fazer festa”, disse.

Ele pediu para que a população fique em casa. “Eu acho que vamos conseguir frear isso [o coronavírus] bem antes do que muitos países por aí.”

Outros Famosos

Com a expansão do coronavírus, já foram registrados vários casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. Tom Hanks, 63, e a mulher, Rita Wilson, 63, foram alguns dos primeiros a ter resultado positivo, mas também estão na lista desde a atriz Fernanda Paes Leme, 36, até o tenor espanhol Placido Domingo, 79.Tom Hanks e Rita Wilson afirmaram ter contraído a doença na Austrália, onde o ator participava das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley.

Hanks afirmou, em suas redes sociais, alguns dias após a confirmação, que o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.

No Brasil, Di Ferrero afirmou também em suas redes sociais que foi diagnosticado com a doença e, alguns dias depois, confirmou complicações pulmonares: “Muito importante se resguardar agora”, disse.

Já a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, se isolou em casa, após ter contraído a doença, provavelmente no casamento da irmã.A ativista pelo direito dos animais Luisa Mell, 41, teve disgnóstivo confirmado de coronavírus. Ela havia contraído uma pneumonia junto com o marido, o empresário Gilberto Zaborowsky, 41, que também tem a doença.

Outros famosos que estiveram no casamento de Marcela Minelli também confirmaramter contraído a doença, como a cantora Preta Gil, que foi uma das atração da festa, e a influenciadora Shantal Verdelho e seu filho, Filippo, de apenas um ano. Os três passam bem.

Fonte: Notícias ao Minuto