Maia defende cortar salários dos parlamentares, juízes e servidores

A parlamentar também é favorável ao adiamento das eleições municipais por dois anos.

A deputada federal Jaqueline Cassol propôs a doação do fundo eleitoral para o combate do coronavírus no Brasil. Em suas redes sociais, a deputada também se manifestou, ontem (23) favorável ao adiamento das eleições municipais por dois anos para destinar os recursos utilizados no pleito à saúde pública.

“Sou favorável ao adiamento das eleições municipais e a destinar o fundo eleitoral, no valor de R$ 2 bilhões ao combate do coronavírus no Brasil. O momento é delicado, precisamos fazer a nossa parte”, afirmou.

De acordo com dados divulgados pela parlamentar, o adiamento das eleições geraria uma economia de cerca de R$ 6 bilhões aos cofres públicos. “O adiamento por dois anos, economizaria 50% do valor destinado à Justiça Eleitoral, que hoje é torno de R$ 8 bilhões”, explicou. Ela soma a esse montante, mais R$ 2 bilhões de custos do dia das eleições.

“No total teríamos cerca de R$ 8 bilhões para aplicar em serviços de urgência e emergência e compra de itens de higiene para diminuir o risco de contágio”, disse.

Fonte: Assessoria de Imprensa