Energisa lança atendimento pelo WhatsApp para clientes de Rondônia

Durante a quarentena do coronavírus, a empresa reforça o atendimento por canais digitais como alternativa ao fechamento temporário das agências comerciais.

A partir dessa quarta-feira (25), os clientes da Energisa Rondônia contam com mais um canal de atendimento para solicitar diferentes serviços pelo celular: a Gisa é a atendente virtual por inteligência artificial que funciona pelo WhatsApp (69 9 9358-9673), o aplicativo mais utilizado no Brasil. A chegada do serviço contribui para as medidas de prevenção adotadas pela empresa, que fechou temporariamente as suas agências comerciais em todo o Brasil.

Segundo o coordenador de atendimento da concessionária, Edimilson Bandeira, a Gisa é usada em outras nove distribuidoras e já se mostrou uma ferramenta eficaz para o cliente, que ganha mais agilidade e comodidade na palma da mão. “Essa é apenas uma das iniciativas digitais em que a empresa está trabalhando para melhorar a experiência do consumidor. A ideia é facilitar o dia a dia das pessoas, que estão cada vez mais sem tempo e precisam de praticidade. Agora o cliente consegue resolver uma série de serviços sem precisar sair de casa”, afirma.

Trocando apenas algumas mensagens, o cliente pode solicitar religação de energia, segunda via de fatura, histórico de consumo, mudança de titularidade, parcelar débitos em aberto e ainda esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados. “A maior facilidade é que o atendimento está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, com o registro do número de protocolo”, complementa Edmilson.

Além da Gisa, os clientes também podem solicitar a maioria dos serviços oferecidos na agência pelo site www.energisa.com.br e pelo call center (0800 647 0120).

Veja como acessar:

• Salve o número da Gisa na agenda do seu celular – (69 9 9358-9673)

• Acesse o seu WhatsApp e localize o contato da Gisa

• Mande um “Oi” para a Gisa

• Informe o serviço desejado

• Siga todas as instruções da mensagem

Sobre a Energisa

Com 115 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar aproximadamente 19 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).