Mais um caso suspeito de Coronavírus é registrado em Rolim de Moura

Os números de casos de suspeitos de Coronavírus em Rolim de Moura, agora já são 05 pacientes, entre eles uma criança.

O novo caso é um senhor de idade, que já sofre de diversas complicações de saúde, mas teve contato com familiares a algumas semanas que haviam vindo de outros estados. Ele foi atendido no hospital municipal de Rolim de Mouta no início de ontem, segunda-feira, 23. A informação partiu de alguns familiares do paciente.

Todo o atendimento do hospital foi paralisado e os profissionais de saúde manteve todo o cuidado para os cuidados com o paciente, mas devido ao estado grave, o mesmo foi entubado e encaminhado para o CEMETRON de Porto Velho.

No boletim informativo divulgado na data de ontem, segunda-feira, pela assessoria de imprensa por meio do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, informou que os outros 04 pacientes suspeitos de estarem com o Coronavírus estão se recuperando bem. Um novo boletim deverá sair as 13 horas de hoje, terça-feira, 24.

Os resultados dos exames estão sendo esperados, pois todos já foram enviados ao Laboratório Central (Lacen) em Porto velho onde são feitas as análises.

