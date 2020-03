Deputado apresenta documento propondo renúncia de 50% do salário dos parlamentares

Live 23/03 – Reunião importante com Presidente para a economia de Rondônia

— Reunião importante com Presidente para a economia de Rondônia.Principais pontos:1. A União irá direcionar recursos em várias frentes para o Estado.2. Recomposição do Fundo de Participação.3. Mais orçamento para a assistência social4. Serão suspensas por 6 meses as dívidas do Estado com a União (incluindo a do Beron).5. Renegociação com bancos Públicos Federais6. Securitização de receitas futuras.— Compramos mais equipamentos a saúde pública (ventiladores, respiradores, EPI's) para todos os municípios. — Desde quarta, estamos com kits de exames no estado e profissionais capacitados para esse processo. Compramos com muita antecipação e chegaram na última semana. Está prevista a chegada de mais kits nos próximos dias. — Manutenção de estradas e outras obras, ações da Assistência Social e da saúde não irão parar, seguindo as condições corretas de proteção.— Correção: Vou sancionar a Lei que proíbe corte de energia durante o Período de Calamida Pública. Estamos unidos, Assembleia Legislativa e Governo do Estado. Outras medidas estão sendo analisadas.— Importante que a população compreenda e siga as medidas adotadas. — É momento de coragem e inteligência. Momento de mostrar que Rondônia é grande e exemplo de inteligência e ordem para toda nossa nação .— Quando mais cedo a gente adotar medidas mais rígidas, mais cedo iremos conseguir fazer o comércio e nossa vida voltar ao normal.— É melhor essas medidas mais rígidas agora, durante 15/30 dias, para observamos e analisarmos a situação e depois reduzirmos a rigidez do Decreto, caso vejamos necessidade, do que tomarmos decisões quando estivermos em uma crise e colapso completo como na Itália. — 1% a menos de mortos é muito. Pode ser seu avô, avó, mãe, pai, filho.

Posted by Coronel Marcos Rocha on Monday, March 23, 2020