Brasil tem 34 mortes e 1.891 casos confirmados, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde já anunciou que vai antecipar a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza como estratégia de diminuir a quantidade de pessoas com gripe nesse inverno.

As 75 milhões de doses começarão a ser aplicadas a partir do dia 23 de março em vários estados e municípios.

Em Alta Floresta D’Oeste, a campanha começará no dia 30, conforme explicou a enfermeira Cristiane Delalibera, do setor de epidemiologia e imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

O Ministério da Saúde inverteu a ordem de público-alvo da Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza. A vacina não protege contra o novo coronavírus, mas, sim, contra tipos de influenza (família à qual pertence o H1N1). E justamente por isso pode ajudar no diagnóstico por eliminação dos profissionais de saúde com suspeita de Covid-19.

A expectativa é que a meta do Ministério da Saúde seja alcançada antes do encerramento da campanha, programado para o dia 22 de maio. Além dos Idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde, fazem parte do público alvo: os professores e profissionais de segurança e salvamento; crianças de 6 meses a menores de 6 anos, doentes crônicos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós parto, população indígena e portadores de condições especiais.

Dia 9 de maio será o Dia D de vacinação.

A enfermeira Cristiane informou que a campanha será levada a área rural em conjunto com a campanha de vacinação contra sarampo.

Reportagem: Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias.com