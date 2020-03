A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Edgar Pereira dos Santos

É com pesar que a Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de Silvana Fontana de Aguiar esposa do Hidelberto. O seu corpo esta sendo velado na Capela da Funerária Alta Floresta e o seu sepultamento será nesta segunda-feira as 16:00 com início na comunidade Nossa Senhora da Penha. Desde já a família enlutada agradece a presença de parentes e amigos.

Fonte: Florestanoticias.com