Ministro defende adiar eleições e antecipar formatura de estudantes de medicina

A redação do Planeta Folha conversou com exclusividade com o “Menino da Internet” ou o DJ Dolglas Juvino, o assunto foi as eleições de 2020 no município de Castanheiras.

Castanheiras atualmente possui pouco mais de 3 mil eleitores, mas não se iludam, as disputas aos cargos de prefeito e de vereadores são acirradas.

Segundo o “Menino da Internet”, ele não tinha muito interesse em colocar o seu nome como pré-candidato a vereador no município, mas o entusiasmo começou a aflorar a pele, após algumas pessoas lhe procurarem e começar a indagar se o mesmo teria interesse em disputar as eleições deste ano no município.

“Penso eu que devemos zelar pelo bem da nossa Cidade e muito bem pelo bem dos nossos munícipes de Castanheiras, buscar recursos e trazer melhorias para que possamos ter uma cidade melhor e aconchegante” explicou Dolglas.

Falando em partidos políticos, Dolglas diz que está analisando as propostas, afirmando que já recebeu diversos convites de outros partidos para filiações.

Dolglas Santana Juvino, nome de registro, nasceu em Rolim de Moura em 1995, mas com o passar do tempo acabou escolhendo o município de Castanheiras para residir e construir sua família por acreditar no progresso do município. Por cerca de 18 anos a sua residência foi no distrito de Jardinópolis, mas atualmente, a cerca de 02 anos, reside na cidade de Castanheiras.

O jovem sonhador, estudou muito e preparou para o mercado de trabalho, hoje Dolglas é formado em Técnico em Informática, Técnico em Enfermagem e Operador de Máquinas Pesadas. Nas horas vagas trabalha como jornalista e presta serviços a uma empresa provedora de internet além de empresário tendo sua empresa conhecida como D2 Publicidades.

