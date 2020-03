BNDES anuncia suspensão de cobrança de empréstimos por 6 meses em razão do coronavírus

Fiat Chrysler (FCA), Toyota e BMW e Honda anunciaram nesta sexta-feira (20) que vão interromper a produção em todas as suas fábricas no Brasil pela pandemia do coronavírus. A medida já foi tomada pela líder em vendas de carros General Motors (GM), dona da Chevrolet, e por Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz e Volvo Caminhões.

Ao todo, 26 fábricas de veículos no Brasil terão a produção parada por causa da epidemia.

As três fábricas da FCA, em Goiana (PE), Betim (MG) e Campo Largo (PR), terão redução gradual a partir da próxima segunda até serem totalmente paralisadas, o que deve acontecer no dia 30 de março. As atividades deverão ser retomadas em 21 de abril.

Segundo a empresa, que afirma ter adiado todos os eventos e ações de produtos, “a continuidade da produção até a paralisação total se dará mediante as rigorosas medidas preventivas já adotadas para garantir a saúde e integridade dos funcionários”.

Na Toyota, as atividades serão suspensas a partir da próxima terça-feira (24) e o retorno está previsto para o dia 6 de abril. As medidas afetam as 4 fábricas, localizadas em São Bernardo do Campo, Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz, todas no estado de São Paulo.

Segundo a montadora, a paralisação se deve tanto à prevenção da propagação do vírus causador da Covid-19, quanto ao “quadro de incertezas do mercado brasileiro no curto prazo”, além das dificuldades logísticas e de abastecimento de peças e suprimentos.

Os cerca de 6 mil funcionários da Toyota no país ficarão afastados, seja para trabalho remoto, como os colaboradores das áreas administrativas, ou férias coletivas, caso dos trabalhadores de funções que não permitem trabalho à distância.

A única fábrica da BMW no Brasil, em Araquari (SC), a partir do dia 30 de março. O retorno das atividades é previsto para 22 de abril.

A Honda anunciou na tarde de sexta-feira (20) que irá suspender a produção de automóveis nas unidades de Sumaré e Itirapina (SP) por 20 dias, a partir de 25 de março. O retorno está previsto para 14 de abril, mas a empresa já disse que pode postergar a volta para 27 de abril. Durante esse período, os funcionários ficarão em férias coletivas.

Por outro lado, a fábrica de motos de Manaus não foi incluída na medida. Segundo a Honda, “a parada da produção é uma alternativa em avaliação, em resposta ao provável avanço na disseminação do vírus no estado do Amazonas.”

Outras marcas

Na última quinta-feira, a Ford anunciou a paralisação em todas as suas fábricas da América do Sul a partir de segunda-feira (23), enquanto a Volvo dará férias coletivas para os 3,7 mil trabalhadores de sua fábrica de caminhões e ônibus em Curitiba, a partir de 30 de março.

A Volkswagen disse que vai suspender atividades de todas as suas fábricas no país a partir da próxima segunda (23). A Mercedes-Benz também deu férias coletivas para todos os seus funcionários, assim como a General Motors.

Via G1