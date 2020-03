Batida entre caminhão e ônibus deixa 11 mortos e 17 feridos em MG

Um acidente entre um caminhão e um ônibus deixou 11 mortos e 17 feridos, na BR 365, em Pirapora, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O fato ocorreu na madrugada deste domingo (22).

Os 11 mortos, que morreram no local do acidente, estavam entre os 27 passageiros do ônibus, todos homens, que seguia do estado da Bahia sentido Paracatu, em Minas Gerais, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Já o caminhão seguia do município de São Gotardo, em Minas Gerais, sentido a Bahia. Os corpos foram encaminhados para o IML de Pirapora.

Todos os 17 feridos, incluindo o motorista do caminhão, foram encaminhados para a Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora. O G1 aguarda da assessoria do hospital informações sobre o estado de saúde dos pacientes.

Em nota, a PRF informou que, segundo levantamento preliminar, o ônibus invadiu parte da pista no sentido contrário e colidiu contra o caminhão, que transportava repolhos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o disco diagrama do tacógrafo do ônibus estava vencido, não sendo possível verificar há quanto tempo o motorista estava na direção do veículo.

O trânsito na pista já foi liberado.

16 passageiros e o motorista do caminhão foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e hospitalizados — Foto: PRF/Divulgação