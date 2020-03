Governador Marcos Rocha convoca mais de 300 aprovados no concurso da Saúde de 2017

O chamamento de aprovados em concurso público para o setor de Saúde reafirma o compromisso do governo

A Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Sugesp) começou a chamar os aprovados em concurso público, realizado em maio de 2017, para atender a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau). No total, segundo o edital 013/GCP/SEGEP, que regulamentou a seleção de 1.143 cargos efetivos para o quadro de pessoal da Sesau. Do total de vagas, 10% são destinadas para pessoas com deficiência.

Com chamamento dos aprovados, o governo de Rondônia começa a atender às unidades estaduais de saúde localizadas em Porto Velho e distrito de Extrema, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Ariquemes e Guajará-Mirim. A distribuição respeita o programa de descentralização do atendimento que começa, de fato, a ser implantado pelo governo do Estado.

Com a medida, o governo vai suprir vagas nas áreas de administração hospitalar, agente em atividades administrativas, assistente social, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, enfermeiro especialista em enfermagem do trabalho, enfermeiro especialista em hemodinâmica, enfermeiro especialista em nefrologia, engenheiro civil, engenheiro em segurança do trabalho, nutricionista, operador de serviços portuários, entre outras funções.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, Rondônia está na contramão da maioria dos estados, onde o Sistema Único de Saúde (SUS) encolheu. O chamamento de aprovados em concurso público para o setor de Saúde reafirma o compromisso do governo com a ampliação dos serviços oferecidos à população. Ele afirma que a melhoria da qualidade do atendimento e o aumento da oferta são metas prioritárias do governador Marcos Rocha.

De acordo com a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Sugesp), a relação dos candidatos convocados foi publicada no Diário Oficial de 08 de fevereiro de 2019. Os relacionados devem apresentar exames médicos e documentação, visando a perícia médica e posse, dos nomeados através do Decreto n. 23.639, de 7 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia.

