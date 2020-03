Boletim diário: notificações do Corona Vírus em Rondônia – 9ª Edição

Presidente usou redes sociais para anunciar início de protocolo de pesquisa para atestar eficácia do medicamento no tratamento do coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro anunciou neste sábado (21) em vídeo em sua conta no Twitter que pesquisadores do Hospital Albert Einstein deram início a um protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloriquina nos pacientes infectados com o coronavírus.

O laboratório Químico e Farmacêutico do Exército, segundo o presidente, vai ampliar a produção imediata do medicamento.

Fonte: R7 PLANALTO